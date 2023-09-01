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Giriş Tarihi: 1.9.2023 13:27 Son Güncelleme: 1.9.2023 13:37

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı 4 bin 200 metrede bulundu

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan dağcı  hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 yaşındaki dağcı Yunus Emre Mızrak'ı Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metresinde bulundu

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcı 4 bin 200 metrede bulundu

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan dağcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 yaşındaki dağcı Yunus Emre Mızrak'ı Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metresinde bulundu

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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcı 4 bin 200 metrede bulundu
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