Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada: "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince İlimizde "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik 12 Eylül 2023 tarihinde başlatılan 3 aylık çalışma süresince Ağrı Patnos merkezli 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 1 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 654 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirilmiş, toplamda 22 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.