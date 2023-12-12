Haberler Yaşam Haberleri Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:13 Son Güncelleme: 12.12.2023 16:23

Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Patnos ilçesi merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve silahlara ait fişek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada: "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince İlimizde "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik 12 Eylül 2023 tarihinde başlatılan 3 aylık çalışma süresince Ağrı Patnos merkezli 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 1 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 654 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirilmiş, toplamda 22 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

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Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı
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