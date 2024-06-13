Ağrı’da görevli polis memuru İsmail Erdem Aksoy kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru İsmail Erdem Aksoy 13 Haziran 2024 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhum Polis Memuru İsmail Erdem Aksoy'un cenazesi 14 Haziran 2024 tarihinde Kırşehir İli Mucur İlçesi Hamidiye Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli mesai arkadaşımız Polis Memuru İsmail Erdem Aksoy'un vefatı dolayısıyla Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dilerim." dedi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ise İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında yaptığı taziye mesajında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İsmail Erdem Aksoy, 13 Haziran 2024 günü vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Polis memuru İsmail Erdem Aksoy'un cenazesi, 14 Haziran 2024 tarihinde Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığı'na defnedilecek.