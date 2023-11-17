Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temel atma çalışmaları başladı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 20:54 Son Güncelleme: 17.11.2023 21:29

Ağrı’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temel atma çalışmaları başladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, 200 yataklı Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasının temel atma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temel atma çalışmaları başladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, 200 yataklı Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasının temel atma çalışmalarının başladığını duyurdu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemize modern ek hizmet binası olacak olan 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin hizmet binasının temel atma çalışmaları başlamıştır.

Bölgemizin sağlık altyapısına katkı sağlayacak bu projemiz için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ağrımıza hayırlı olsun." dedi.

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Ağrı’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temel atma çalışmaları başladı
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