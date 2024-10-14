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Giriş Tarihi: 14.10.2024 17:52 Son Güncelleme: 14.10.2024 19:32

Ağrı'da korkunç kaza! 10 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da korkunç kaza! 10 kişi yaralandı

Ağrı-Van karayolunda, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bir bölümde, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'da korkunç kaza! 10 kişi yaralandı

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Ağrı'da korkunç kaza! 10 kişi yaralandı
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