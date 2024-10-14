Ağrı-Van karayolunda, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bir bölümde, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'da korkunç kaza! 10 kişi yaralandı