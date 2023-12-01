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Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:23 Son Güncelleme: 1.12.2023 13:25

Ağrı’da öğrenci servisi kaza yaptı: 2’si ağır 21 yaralı

Ağrı-İran karayolunda Ağrı Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait öğrenci servisi ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da öğrenci servisi kaza yaptı: 2’si ağır 21 yaralı

Sabah saat 09.10 sularında Ağrı-İran Karayolunda meydana gelen olayda, Ağrı merkezden öğrencileri alan U.T. idaresindeki öğrenci servisi ile il merkezi istikametinden Doğubayazıt istikametine doğru seyir halindeki N.P. idaresinde açık kasa kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile meydana gelen kazada, servis sürücüsü U.T. ile serviste bulunan öğrenciler Rabia Aslan, Onur Aslan, İsa Kaya, Aliya Sabuncu, Muhammed Yaka, Mustafa Uzunay, Serkan Küsmü, Güneş Küsmü, Ahmet Yaka, İnci Tabil, Medine Taşdemir, Zeynep Taman, Özcan Yaka, Baran Boztepe, Eyüpcan Çiftçi, Hüseyin Oruç, Ahmet Can İmre, Beyzanur Yaka, Berfin Yaka, Alican Yürük yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede durumu ağrı olan öğrencilerden Berfin Yaka ve Alican Yürük ameliyata alındı. Hayati tehlikeleri olmayan diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan Ağrı Valisi Mustafa Koç, hastaneye gelerek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı’da öğrenci servisi kaza yaptı: 2’si ağır 21 yaralı
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