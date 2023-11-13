Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 17:54 Son Güncelleme: 13.11.2023 18:00

Ağrı’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Murat Mahallesi’nde, boşanma davası yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız kardeşlerine açtığı boşanma davası yüzünden enişteleri ile aralarında husumet bulunan Ö.K. ve B.K. kardeşler, caddede denk geldikleri enişteleri O.B. ve babası A.B.'nin içinde bulunduğu otomobile önce traktörle çarptı. Daha sonra traktörden inerek üzerlerinde bulunan silahla aracın icerisinde bulunan enişteleri O.B. ve babası A.B.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu A.B. ve O. B. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan enişte O.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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