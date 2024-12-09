Ağrı’da soba faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Olay, gece saatlerinde yakınlarının Özbek çiftine ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Çiftten haber alamayan yakınları, köydeki akrabalarına durumu bildirdi. Eve giden akrabaları, camı kırarak içeri girdi ve çifti baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma ve Çetin Özbek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.