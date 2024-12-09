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Giriş Tarihi: 9.12.2024 18:26 Son Güncelleme: 9.12.2024 18:54

Ağrı’da soba faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Ağrı'nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatma Özbek (55) hayatını kaybederken, eşi Çetin Özbek (56) ağır yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da soba faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Olay, gece saatlerinde yakınlarının Özbek çiftine ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Çiftten haber alamayan yakınları, köydeki akrabalarına durumu bildirdi. Eve giden akrabaları, camı kırarak içeri girdi ve çifti baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma ve Çetin Özbek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı’da soba faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
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