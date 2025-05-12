Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 12.5.2025 21:10 Son Güncelleme: 12.5.2025 23:54

Ağrı'da sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Ağrı Valiliği, sosyal medyada küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması üzerine kolluk kuvvetlerinin derhal harekete geçtiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Söz konusu içeriklerin paylaşılması üzerine kolluk birimlerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

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Ağrı'da sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
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