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Giriş Tarihi: 4.4.2025 17:27 Son Güncelleme: 4.4.2025 18:48

Ağrı’da trafik kazası! Topunu almaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da çevre yolunda topunu almak için yola çıkan 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası! Topunu almaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynarken topunun peşinden yola çıkan M.A.Ö. (10) adlı çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A.Ö., ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.A.Ö.'nün ölüm haberi, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

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Ağrı’da trafik kazası! Topunu almaya çalışan çocuk hayatını kaybetti
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