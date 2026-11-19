Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı, tarihî geçmişinde önemli bir dönüm noktasının 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bundan tam bir asır önce, 24 Kasım 1926 tarihinde alınan kararla il statüsüne kavuşan Ağrı, kuruluşunun 100. yılında beş gün sürecek kapsamlı bir etkinlik programıyla tarihî günlerinden birini yaşayacak. Devlet Arşivleri belgelerine göre Ağrı'nın il oluş süreci, Dâhiliye Vekâletinin 21 Kasım 1926 tarihli ve İdâre-i Umûmiyye 3119 numaralı tezkeresi üzerine hazırlanan kararın, İcra Vekilleri Heyetinin 24 Kasım 1926 tarihli toplantısında tasvip ve kabul edilmesiyle tamamlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde alınan bu tarihî kararla Ağrı, Türkiye'nin idari yapısında il statüsüne kavuştu. Aradan geçen 100 yılda tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla önemli bir birikim oluşturan Ağrı, bu anlamlı yıl dönümünü yalnızca bir kutlama olarak değil, geçmişten geleceğe uzanan ortak bir hafızanın ve güçlü bir gelecek vizyonunun ifadesi olarak karşılıyor. Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un öncülüğünde hazırlanan 100. yıl kutlama programının kentte büyük ilgi görmesi bekleniyor.

23 Kasım Pazartesi günü başlayacak etkinlikler, 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek programlarla sona erecek. Kutlamaların ilk günü olan 23 Kasım'da saat 15.30'da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayacak 100. Yıl Kortej Yürüyüşü, Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

24 Kasım Salı günü ise 100. Yıl Fotoğraf Sergisi, saat 14.45'te Kültür ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Aynı merkezde saat 15.00'te 100. Yıl Kutlama ve Öğretmenler Günü Programı gerçekleştirilecek. Saat 15.45'te ise 100. Yıl Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek.

25 Kasım Çarşamba günü, Ağrı'nın il oluşunun yıl dönümü ve Öğretmenler Günü dolayısıyla 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında saat 09.00'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Günün devamında saat 18.00'de Kültür ve Kongre Merkezi'nde 100. Yıl Konseri düzenlenecek.

26 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de Merkez Şehitlik yanında 100. Yıl Ağrı Hatıra Ormanı etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda 100. Yıl Paneli ve Sergisi düzenlenecek.

27 Kasım Cuma günü kutlama programı Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Saat 11.30'da Ağrı Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek programın ardından saat 14.00'te Abide Meydanı'ndan başlayıp Millet Bahçesi'nde sona erecek 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlenecek.

Program kapsamında ayrıca 100. Yıl Ağrı Dağı Tırmanışı da gerçekleştirilecek. Ağrı'nın il oluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler, kentin tarihî kimliğini, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarırken, gelecek nesillere de önemli bir miras bırakmayı hedefliyor. Bir asırlık geçmişiyle Cumhuriyet tarihinin önemli şehirlerinden biri olan Ağrı, 100. kuruluş yıl dönümünü birlik, beraberlik ve büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.