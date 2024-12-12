AGS ne zaman 2025? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımı belli oldu mu, soru içerikleri nasıl?

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.