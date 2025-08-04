AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK’te!

Ağustos 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde hem kiracılar hem de ev sahipleri gözlerini açıklanacak 12 aylık TÜFE oranına çevirdi. Kira sözleşmelerinin yıllık olarak güncellendiği bu süreçte, yeni ayla birlikte uygulanacak zam oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Ağustos ayı kira zammı oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…