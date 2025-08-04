AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK’te!

Ağustos 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde hem kiracılar hem de ev sahipleri gözlerini açıklanacak 12 aylık TÜFE oranına çevirdi. Kira sözleşmelerinin yıllık olarak güncellendiği bu süreçte, yeni ayla birlikte uygulanacak zam oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Ağustos ayı kira zammı oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayı kira artış oranı yani kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 4 Ağustos Pazartesi yani yarın saat 10.00'da Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?
Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olarak TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece kira kontrat süresi Temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.
Örnek Kira Artış Hesaplaması (%43,23 TÜFE'ye göre)
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı: %43,23
Zam dönemi: Temmuz 2025
Sözleşme türü: Konut
Zam tutarı:
10.000 TL × 0,4323 = 4.323 TL
Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL