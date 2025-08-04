Haberler Yaşam Haberleri AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!
Giriş Tarihi: 4.8.2025 06:54

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!

Yeni kira dönemi öncesi gözler Ağustos ayı zam oranına çevrildi. Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, TÜFE'ye göre belirlenecek Ağustos 2025 kira artış oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kira zammı da netleşecek. Peki, Ağustos ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte tüm detaylar…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK’te!

Ağustos 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde hem kiracılar hem de ev sahipleri gözlerini açıklanacak 12 aylık TÜFE oranına çevirdi. Kira sözleşmelerinin yıllık olarak güncellendiği bu süreçte, yeni ayla birlikte uygulanacak zam oranı da belirlenmiş olacak. Peki, Ağustos ayı kira zammı oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı kira artış oranı yani kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 4 Ağustos Pazartesi yani yarın saat 10.00'da Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ağustos ayı kira artış oranı henüz TÜİK Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanmadığı için belli olmadı. Güncel veriler açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?
Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olarak TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece kira kontrat süresi Temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

Örnek Kira Artış Hesaplaması (%43,23 TÜFE'ye göre)

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı: %43,23

Zam dönemi: Temmuz 2025

Sözleşme türü: Konut

Zam tutarı:
10.000 TL × 0,4323 = 4.323 TL

Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

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AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 || Ağustos kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!
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