Ağzından ateş edip öldürmüşlerdi... Tuzla’da boş arazideki cesedin sırrı ortaya çıktı

Tuzla Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan bir vatandaş, ormanlık alanda bir kişinin cansız halde yattığını gördü. 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin ağzından silahla vurulduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araştırmasında maktulün 23 yaşındaki Mehmet Lama olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, konuyla ilgili polise verdiği ifadede dün akşam saat 22.30 sıralarında olay yerine yakın bir bölgeden 5-6 el silah sesi duyduklarını aktardı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İfadeler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Lama'nın en son irtibat kurduğu kişiler incelendi. Ekipler 3 tespit ettikleri 3 şüphelinin izine Kocaeli'nde rastladı. Dün akşam saatlerinde operasyon yapan Cinayet Büro olay karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY SİLAHI ORMANDA BULUNDU

Şüpheliler ilk ifadelerinde Mehmet Lama ile aralarında alacak verecek meselesinden tartışma çıktığını olayın bu sebeple yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olay da kullanılan silah ise Tuzla'da ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.