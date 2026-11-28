Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar ile fuhşa teşvik ve aracılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu paylaşımlarda şahısların müstehcen partileri organize ettikleri, bu organizasyonlara katılımcı temin etmeye yönelik faaliyet yürüttükleri ve söz konusu etkinliklere ilişkin duyuru ve davet içerikleri yayımladıkları tespit edildi.

31 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

"Ailem Güvende" adı verilen operasyon, 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyon kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

77 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ, 70 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinin ardından, operasyon kapsamında tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

HEDEFTE AİLE, ÇOCUK VE GENÇLER VAR

Soruşturma kapsamında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişinin erişimine açık internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde yer alan müstehcenlik ile 227'nci maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma ve fuhşa aracılık etme suçlarını oluşturabilecek paylaşımlar tespit edildi. Söz konusu içeriklerin aile yapısını, çocukları ve gençleri hedef aldığı, gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği ve kamu düzeni açısından sakıncalar taşıdığı değerlendirildi.

İNTERNET İÇERİKLERİNE DE ENGELLEME

Operasyonun yanı sıra, internet ortamında tespit edilen paylaşımlara yönelik 5651 sayılı Kanun kapsamında da harekete geçildi. Söz konusu paylaşımlarda şahısların müstehcen partileri organize ettikleri, bu organizasyonlara katılımcı temin etmeye yönelik faaliyet yürüttükleri ve söz konusu etkinliklere ilişkin duyuru ve davet içerikleri yayımladıkları tespit edildi. Kamu düzeninin korunması amacıyla ilgili içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.