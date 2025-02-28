Ahmet Mattia Minguzzii 14 yerinden bıçaklanarak hayattan koparıldı! Bakan Göktaş’tan acılı aileye ziyaret: Daima yanlarındayız

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında yaşandı.
İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.
"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEYİP 14 YERİNDEN BIÇAKLADI!
15 yaşındaki B.B.'nin Alışveriş yaptığı sırada 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attığı ardından 14 yerinden bıçakladığı Minguzzi kurtarılamadı. 15 yaşındaki B.B. tutuklanırken acılı aile evlatlarının katilinin en ağır cezayı alması ve çocuk indiriminden faydalanmaması için hukuk mücadelesi başlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Minguzzi ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş, "İstanbul'da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ahmet Mattia evladımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.