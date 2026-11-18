YASEMİN MİNGUZZİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Oğlunun ölümünün ardından yapılan paylaşımlara tepki gösteren anne Yasemin Minguzzi, daha önce de Müslüm Ayberk Doğan hakkında açıklamalarda bulunarak yetkililere çağrı yapmıştı. İki ay önce konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan acılı anne, "Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil. Bunun peşini bırakmayacağımı zaten iki ay öncesinden de söylemiştim" ifadelerini kullandı.