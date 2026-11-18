Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, olay günü saldırganlara Ahmet'in yerini gösterdiği belirtilen Müslüm Ayberk Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ana davada tahliye edilen ve beraat kararı verilen Doğan, sosyal medya paylaşımlarında Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Acılı anne Yasemin Minguzzi, oğlunun ölümünün ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.
AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİNDE YENİ TUTUKLAMA
ATV Haber'den Samed Öztaylan'ın haberine göre İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, olay günü saldırganlara Ahmet'in yerini eliyle gösterdiği belirtilen Müslüm Ayberk Doğan da yargılanmıştı. Ana davada beraat ederek serbest kalan Doğan hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yeni bir süreç başladı.
CEZAEVİ ANILARINI ANLATTIĞI VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında cezaevi günlerini gülerek anlatması ve Minguzzi ailesinin yaşadığı acıyla alay ettiği öne sürülen paylaşımları tepki topladı. Doğan'ın aileye yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığının tespit edilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Çalışmaların ardından gözaltına alınan Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASEMİN MİNGUZZİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Oğlunun ölümünün ardından yapılan paylaşımlara tepki gösteren anne Yasemin Minguzzi, daha önce de Müslüm Ayberk Doğan hakkında açıklamalarda bulunarak yetkililere çağrı yapmıştı. İki ay önce konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan acılı anne, "Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil. Bunun peşini bırakmayacağımı zaten iki ay öncesinden de söylemiştim" ifadelerini kullandı.
'PAYLAŞIMLAR KABUL EDİLİR DEĞİLDİ'
Doğan'ın cezaevi anılarını anlattığı videoya da değinen Yasemin Minguzzi, oğlunun ölümünün ardından yapılan paylaşımların kendilerini derinden yaraladığını belirtti. Anne Minguzzi, "Pişkince anlatıyor tabii videoda cezaevinde başına gelenleri... 'Kader mahkumuyum.' Evet, şimdi kader mahkumusun, tekrar içeriye alındın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
MİNGUZZİ AİLESİNİN GÖZÜ YARGITAY'DA
Müslüm Ayberk Doğan'ın tutuklanmasıyla olay günü saldırganların bulunduğu gruptan tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Ancak Doğan'ın tutuklanma gerekçesinin ana cinayet dosyasından değil, tehdit suçlamasından kaynaklandığı belirtildi.
Minguzzi ailesinin ana davada verilen karara ilişkin Yargıtay'a yaptığı itirazın sonucunu beklediğini söyleyen Yasemin Minguzzi, "Zaten biliyorsunuz Yargıtay'da bu dosya. Yargıtay'dan gelecek cevabı bekliyoruz. En önemli kısmı da bu aslında. Sonuçta cinayetten yargılanıyorlar. Şu an başka bir sebepten dolayı içeri alındı" dedi.