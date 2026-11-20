'ÇANTAMDAN SİLAHIMI ÇIKARIP…'

Emre Y.'nin ifadesinin devamında, "Olay günü dönerciye gittim ve pilav üstü döner söyledim. Masaya oturdum, siparişi beklemeye başladım. Geldiğimde o yoktu, göremedim onu. Geldi, masama oturdu, daha önceki husumetlerini anlatmaya başladı. Bana 'paramı vermedin, senden rahatsız oluyorum, şerefsiz' dedi. Anneme ve kız kardeşime 'başlarım annenle kız kardeşine' diyerek sinkaflı küfürler etti. 'Sen kimsin, sana burada döner falan yok' dedi. Ben de 'burada dönerimi yiyeceğim' diyerek uzaklaşmasını istedim. Bana 'gel dışarı' dedi. Daha sonra o dışarı çıktı, ben de arkasından dışarı çıktım. 'Seni döverim, sen kimsin?' diyerek tehdit etmeye devam etti. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben kimseye benzemem' dedi. En son elini cebine atar gibi oldu. Ben de bıçak çıkaracak zannettim, korktum. Bel çantamın içerisindeki silahı çıkardım. O şahıs silahı görünce sırtını döndü, sanırım mermi sırtına geldi. Tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum çünkü çok sinirliydim" dediği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör