Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında Özer ile yoğun telefon trafiği bulunan ve örgüte hizmet sağlayan şüpheliler tespit edilmişti.
Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.