Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi

Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.