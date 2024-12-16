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Giriş Tarihi: 16.12.2024 18:10 Son Güncelleme: 16.12.2024 18:22

Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi

Terör örgütü PKK’ya üyelikten tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında Özer ile yoğun telefon trafiği bulunan ve örgüte hizmet sağlayan şüpheliler tespit edilmişti.

Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler burada savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

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Ahmet Özer soruşturmasında 12 tutuklama talebi
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