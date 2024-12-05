Ahmet Özhan 44’üncü kez Şeb-i Arus’ta sahne alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine sayılı günler kaldı. Törenler bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek. Şeb-i Arus deyince akla gelen ilk isimlerden biride sanatçı Ahmet Özhan.

İlk kez 1981 yılındaki törenlerde sahne alan 74 yaşındaki Özhan, bu yılla birlikte 44'üncü kez törenlerde sahneye çıkacak. Ahmet Özhan, 1981 yılından buyana Konya'daki ihtifallerde hanende olarak yer alırken, 1986'dan itibaren de solo konserleriyle Türk Tasavvuf Musikisinden eserler sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde 11 gün boyunca konserini verecek. Ahmet Özhan konser programlarının yanı sıra 'Türbeönü Buluşmaları' kapsamında düzenlenecek "Muhabbet Vakti Sohbetleri" programına da katılarak Mevlana dostlarıyla bir araya gelecek.

İNANÇER DE KALPLERDEKİ YERİNİ ALACAK

Törenlerde mesnevi sohbetleri ile gönüllerde yer edinen 2 yıl önce hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'de kalplerdeki yerini alacak. Ahmet Özhan, gençliğinden bu yana 'ağabey' olarak hitap ettiği İnançer olmadan 3'üncü Şeb-i Arus'unu geçirecek.