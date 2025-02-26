Ahmet’in mucizesi! 16 ameliyat geçirerek ayaklarının üzerine basmayı başardı



2 MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Ahmet ile birlikte aynı şekilde 24 hastalarının olduğunu onların da tedavilerinin sürdüğünü belirten Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu, çocuk ortopedisinin nadir yapılan yerlerden biri olduklarını söyledi. Ahmet'in rahatsızlığının 2 milyonda bir görüldüğünü belirten Doç. Dr. Korucu, "Ahmet bize geldiğinde bacağı oluşturan kemiklerden biri tam diğeri kısmi yoktu. Vücudundan alınan kemikleri bacağa naklettik. Tabi bununda yaşla birlikte uzaması da gerekiyordu. Bu entegrasyonu sağlamak içinde 3'er 4'er yıl arayla bazen de yılda bir iki kere olmak üzere bilgisayar destekli özel cihazlarla kemik uzatma ameliyatları yapıldı. 16 kez ameliyat oldu. Sabitleme, düzeltme, kemik uzatma gibi ameliyatlardı. Ahmet artık hiçbir desteği ihtiyaç duymadan toplum içinde normal bireyler gibi yürüyüp, koşabiliyor. Büyümesi durduğu için bundan sonra bir ameliyat planımız yok. Türkiye'de bu operasyonu yapan nadir yerlerden biriyiz" dedi.