Ahmet’in mucizesi! 16 ameliyat geçirerek ayaklarının üzerine basmayı başardı

Ahmet Yılmaz, sol bacağında ve sağ kolunda kemik eksikliği ve şekil bozukluğu ile dünyaya geldi. Ailesi oğullarının ayağa kalkabilmesi için 2 yaşındayken doktora götürdü. Hayatının büyük bölümü hastanede geçen Ahmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu ve ekibi tarafından yapılan bu zamana kadar 16 ameliyat geçirdi. Ahmet'in vücudunun başka yerinden alınan kemikler, özel bilgisayar destekli cerrahi cihazlar, özel cerrahi teknikler ve çok ince hesaplamalarla bacağına nakledildi. Ahmet büyüdükçe kemik uzatma operasyonları da gerçekleştirildi. Ahmet yıllar sonra yeniden ayağa kalktı, yürümeye hatta koşmaya başladı.
2 MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK
Ahmet ile birlikte aynı şekilde 24 hastalarının olduğunu onların da tedavilerinin sürdüğünü belirten Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu, çocuk ortopedisinin nadir yapılan yerlerden biri olduklarını söyledi. Ahmet'in rahatsızlığının 2 milyonda bir görüldüğünü belirten Doç. Dr. Korucu, "Ahmet bize geldiğinde bacağı oluşturan kemiklerden biri tam diğeri kısmi yoktu. Vücudundan alınan kemikleri bacağa naklettik. Tabi bununda yaşla birlikte uzaması da gerekiyordu. Bu entegrasyonu sağlamak içinde 3'er 4'er yıl arayla bazen de yılda bir iki kere olmak üzere bilgisayar destekli özel cihazlarla kemik uzatma ameliyatları yapıldı. 16 kez ameliyat oldu. Sabitleme, düzeltme, kemik uzatma gibi ameliyatlardı. Ahmet artık hiçbir desteği ihtiyaç duymadan toplum içinde normal bireyler gibi yürüyüp, koşabiliyor. Büyümesi durduğu için bundan sonra bir ameliyat planımız yok. Türkiye'de bu operasyonu yapan nadir yerlerden biriyiz" dedi.
ÇOCUKLUĞUM HASTANEDE GEÇTİ
Artık kendi ayakları üzerinde durabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Yılmaz, "Kendimi bildim bileli hastanedeyim. Çok kez ameliyat oldum. Boyumdan büyük acılar çektim ama hep sabredip, direndim. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Hep yatarak ve oturarak bir hayat geçirdim. Arkadaşlarım gezip, oynarken, okula giderken ben bunları yapamadım. Evde eğitim almak durumunda kaldım. Ama sonunda doktorlarımız sayesinde ayaklarımın üzerine basabilecek hale geldim. Şimdi çocukluğumda yapamadıklarımı yapıp, gezip dolaşıyorum" dedi.
Liseyi açıktan okuduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Çok çalışıp, tıp okuyacağım. Ortopedi doktoru olup, benim durumumda olanları ayağa kaldırmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.