SPC, İngilizce "Stone Plastic Composite" ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Taş tozu ve PVC esaslı bileşenlerden oluşan sert çekirdekli bu zemin kaplama sistemi, doğal ahşap görünümünü taklit eden desenleriyle dikkat çekiyor.
Farklı kalınlık ve yüzey seçenekleriyle üretilen SPC kaplamalar, genellikle kilitli geçme sistemiyle döşeniyor. Bu sayede uygun zemin koşullarında uygulama süreci kolaylaşırken mevcut sert zeminlerin üzerine döşenebilen modeller de bulunuyor.
SPC kaplamaların tercih edilmesinde etkili olan diğer özellikler şöyle:
SPC zemin kaplamalar pek çok avantaj sunsa da tercih edilmeden önce bazı ayrıntıların değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle uygulama yapılacak zeminin düz, temiz ve kuru olması önem taşıyor. Zemindeki bozukluklar, kaplamanın birleşim noktalarında sorunlara yol açabiliyor.
Ayrıca ağır mobilyalar ve keskin cisimler yüzeyde hasar oluşturabiliyor. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalma da ürünün renk ve görünümünü etkileyebiliyor. Bu nedenle ürünün teknik özelliklerinin, garanti koşullarının ve kullanım alanının önceden incelenmesi gerekiyor.
Ahşap parke ile SPC kaplama arasında seçim yaparken evin kullanım özellikleri ve beklentiler belirleyici oluyor.
Gerçek ahşap parke, doğal dokusu ve yıllar içinde zımparalanarak yenilenebilmesiyle öne çıkıyor. Ancak su ve nem karşısında daha hassas olması, kullanım ve bakım konusunda dikkat gerektiriyor.
SPC kaplama ise suya dayanıklılık, kolay temizlik ve farklı dekorasyon seçenekleri arayanlar için alternatif oluşturuyor. Özellikle mutfak, antre ve yoğun kullanılan alanlarda tercih edilebiliyor.
Dolayısıyla iki ürün arasında kesin bir üstünlükten söz etmek yerine kullanım alanına, ürün kalitesine ve uygulama koşullarına göre karar vermek gerekiyor. Evini yenilemek isteyenler için SPC zemin kaplamalar, klasik ahşap parke seçeneklerinin yanında değerlendirilebilecek yeni nesil alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor.