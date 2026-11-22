HER ALANA UYGUN MU? SPC PARKENİN DEZAVANTAJLARI VAR MI?

SPC zemin kaplamalar pek çok avantaj sunsa da tercih edilmeden önce bazı ayrıntıların değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle uygulama yapılacak zeminin düz, temiz ve kuru olması önem taşıyor. Zemindeki bozukluklar, kaplamanın birleşim noktalarında sorunlara yol açabiliyor.

Ayrıca ağır mobilyalar ve keskin cisimler yüzeyde hasar oluşturabiliyor. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalma da ürünün renk ve görünümünü etkileyebiliyor. Bu nedenle ürünün teknik özelliklerinin, garanti koşullarının ve kullanım alanının önceden incelenmesi gerekiyor.