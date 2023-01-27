Aidata gelen yüzde 153 zam isyan ettirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sitenin yönetimi, haziranda 250 lira olan aidatlara yüzde 153 zam yaparak 644 liraya çıkardı. 13 blok ve 1902 dairenin bulunduğu sitenin sakinleri ise yapılan zamın kanunsuz olduğunu belirterek site yöntemine tepki gösterdi. Site sakinleri yaptığı basın açıklamasında, "İnşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz. Firma, bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir. Firmanın direttiği bu site yönetimine burada istemiyoruz. Biz seçilmiş bir yönetim istiyoruz. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik" denildi. İHA