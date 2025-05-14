Aile arasında kanlı hesaplaşma: Oğlunu tüfekle öldürdü!

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra Necdet Şahin'i olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.