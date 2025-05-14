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Giriş Tarihi: 14.5.2025 01:29

Aile arasında kanlı hesaplaşma: Oğlunu tüfekle öldürdü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Necdet Şahin ile oğlu Hazat Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hazat Şahin bir süre sonra geri gelerek babasının oturduğu daireye ateş açtı. Baba Şahin’in ise tüfekle karşılık verdiği olayda, ağır yaralanan oğlu hayatını kaybederken, Necdet Şahin gözaltına alındı.

DHA
Aile arasında kanlı hesaplaşma: Oğlunu tüfekle öldürdü!

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Necdet Şahin ile oğlu Hasat Şahin arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı.

Baba Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan oğlu Hazat Şahin'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra Necdet Şahin'i olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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Aile arasında kanlı hesaplaşma: Oğlunu tüfekle öldürdü!
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