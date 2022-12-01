Hatay'da yaşayan Yanaray ailesi, 11 yıldır genetik böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadele ediyor. Hatay'da diyalize giren Mehmet, Ali, Şükrü Yanaray ve Mehmet Bilge, Medical Park Antalya Hastanesi'nde farklı yıllarda böbrek nakli ameliyatı oldu. Nakil olan 4 kişiden 3'üne eşi, birine ise iş arkadaşı böbreğini bağışladı. Sırasıyla 11 yıl, 7 yıl, 7 ay ve 6 ay önce böbrek nakli olarak hayata tutunanların bulunduğu aile,Hatay'dan Antalya'ya gelerek nakil yapan doktorları Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Demirbaş, yaşanan olayın 'aile boyu bir nakil' olduğunu belirterek, benzer bir durumun başka bir aile üyesinde yaşanmaması adına temennide bulundu. Demirbaş, "Hepsi aynı aileye mensup insanlar. Hastalarda genetik bir böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığı var. Aile boyu böbrek nakli oldu. Hepsi sağ ve sağlıklı şu anda" dedi. 11 yıl önce eşi Mehmet Yanaray'a (59) böbreğini veren Fikriye Yanaray (55), "Çok kötü günler geçirmiştik. Her şey geride kaldı" derken, 2016'da eşi Hatice Yanaray'dan (45) aldığı böbrekle sağlığına tekrar kavuşan Ali Yanaray (53), "Eşim beni çok seviyor. O yüzden bana böbreğini bağışladı. Ben de onu seviyorum" dedi. Eşi Fatma Bilge'nin (54) 6 ay önce böbreğini bağışladığı Mehmet Bilge (62), "Ağabeyim 7 sene önce organ nakli olmuştu. Bende de aynı problem olunca hastaneye geldik. Eşim bana böbreğini bağışladı. 5 kat daha arttı sevgim" diye konuştu. İHA