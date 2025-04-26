Aile boyu gökyüzü sevdalıları

Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan kaptan pilot baba Yavuz Yılmaz ve iki pilot oğlu, aynı firmada aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Yavuz Yılmaz'ın 35 yaşındaki oğlu Kaan ile 30 yaşındaki oğlu Bartu Yılmaz da babalarının izinden giderek pilot oldu. THY'de babalarıyla çalışan kardeşlerden Kaan Yılmaz, eğitmen pilot olarak genç pilotların yetişmesinde de rol alıyor. Mesleğinde oğullarına öncülük eden kaptan pilot Yavuz Yılmaz, pilotluğun meşakkatli ancak güzel bir meslek olduğunu söyledi. Pilotluğu çok sevdiğini belirten baba Yılmaz, "Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği yaparım, yine Hava Kuvvetleri'nde subay olarak uçmak isterim" ifadesini kullandı. Kaptan ve eğitmen pilot Kaan Yılmaz ise çocukluğundan beri en büyük hayalinden birinin uçmak olduğunu söyledi. THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Bartu Yılmaz da abisini ve babasını örnek alarak meslek seçimi yaptığını, küçük yaşlardan itibaren pilot olmayı hedeflediğini kaydetti. Yılmaz, "Pilot babanın oğlu olmak çok güzel duygu. Özellikle meslek hakkında rahatlıkla konuşabileceğim hem abimin hem de babamın olması gerçekten çok güzel duygu" dedi.