Aile Destek ödemeleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, bu yıl sonu mu? Aile Destek Programı Aralık ödemeleri yatacak mı?

Sosyal destek paketleri, özellikle dar gelirli aileler için büyük önem taşıyor ve Aile Destek Programı, İki yıldır ailelere maddi yardım sağlamaya devam ediyor. Ancak, bu ödemelerin ne zaman sona ereceği, uzatılıp uzatılmayacağı gibi sorular, milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor. Peki, Aile Destek Programı'nın 2024 yılındaki Aralık ödemeleri yatacak mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, bu yıl sonu mu?