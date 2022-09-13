Haberler Yaşam Haberleri Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranından sürüyor! Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay boyunca sürecek!
Giriş Tarihi: 13.9.2022 01:02

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranından sürüyor! Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay boyunca sürecek!

Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar devam ediyor. Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi boyunca 12 aylık süre zarfında 450 TL ile 600 TL aralığında hane bazlı ödeme yapılacak. Aile Destek Paketi başvuruları devam ederken sorgulamalar ise e-Devlet ekranından yapılıyor. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte Aile Destek Paketi başvuruları, ödemeleri ve diğer bilgiler.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranından sürüyor! Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay boyunca sürecek!

Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar ise "Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılmakta olup 450 TL ile 600 TL aralığında ve hane bazlı olarak veriliyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri ve güncel bilgiler.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranından sürüyor! Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay boyunca sürecek!
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