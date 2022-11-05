Aile Destek Programı kasım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile destek paketi ödeme takvimi ile e devlet başvuru ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri kasım ayı için sorgulanıyor. 2022 Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme takvimi konusunda sorularına yanıt arayan hak sahipleri ödemelerin nereye ve ne zaman yatacağını da araştırıyor Aile Destek Programı kasım ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacaki nereden alınacak soruları yanıt arıyor. İşte, Aile Destek Programı kasım ödemeleri hakkında merak edilenler…
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Bakan Derya Yanık tarafından duyuru yapılacağı düşünülüyor.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.