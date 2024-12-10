AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARALIK 2024 || Aile destek programı ödemesi yattı mı, bu ay son mu, 2025’te devam edecek mi?

Aile destek ödemeleri Aralık ayı ne zaman yatacak sorusu ile ilgili Bakanlık açıklamaları takip ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında 2022 yılında başlatılan ödemelerin Temmuz 2024'te sona ermesi planlanmış fakat Başkan Erdoğan tarafından yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Her ay düzenli olarak ödemelerini alan hak sahipleri 2025 yılına sayılı günler kala destek programının önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki; Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi? Aile destek ödemeleri yeni yılda var mı?