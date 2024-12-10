AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARALIK 2024 || Aile destek programı ödemesi yattı mı, bu ay son mu, 2025’te devam edecek mi?

Aile destek ödemeleri Aralık ayı ne zaman yatacak sorusu ile ilgili Bakanlık açıklamaları takip ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında 2022 yılında başlatılan ödemelerin Temmuz 2024'te sona ermesi planlanmış fakat Başkan Erdoğan tarafından yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Her ay düzenli olarak ödemelerini alan hak sahipleri 2025 yılına sayılı günler kala destek programının önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki; Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi? Aile destek ödemeleri yeni yılda var mı?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, YENİ YILDA DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Temmuz ayında sona ermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları ifade etmişti;
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek programı Aralık ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak destek ödemeleri ay ortasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL