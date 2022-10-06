Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ekranı

Aile Destek Paketi ödemelerinin arttırıldığı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Bu doğrultuda; 450-600 lira olan destek tutarı 850-1.250 liraya yükseltildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar "Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna yanıt ararken işlemlerini tamamlayanlar ise "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?
Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;
"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMALARI
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde:
"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.