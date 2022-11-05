Aile destek programı ödemeleri sorgulama ekranı - ödeme tarihleri: 2022 Kasım ayı Aile destek programı paketi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerinin yükseldiğini açıklamış ve ödemeler için Kasım ayını işaret etmişti. Bu maddi desteğe başvuruda bulunan binlerce vatandaş "2022 Kasım ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu maddi destek ihtiyaç sahibi olan kişilere sağlanırken bilindiği üzere 29 Temmuz tarihinde ilk olarak başlamıştı.Gözler şimdi diğer ödemeler için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ile başvuru bilgileri.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Bakan Derya Yanık tarafından duyuru yapılacağı düşünülüyor.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.