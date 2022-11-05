Aile destek programı ödemeleri sorgulama ekranı - ödeme tarihleri: 2022 Kasım ayı Aile destek programı paketi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerinin yükseldiğini açıklamış ve ödemeler için Kasım ayını işaret etmişti. Bu maddi desteğe başvuruda bulunan binlerce vatandaş "2022 Kasım ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu maddi destek ihtiyaç sahibi olan kişilere sağlanırken bilindiği üzere 29 Temmuz tarihinde ilk olarak başlamıştı.Gözler şimdi diğer ödemeler için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ile başvuru bilgileri.