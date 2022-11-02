Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilen Aile Destek Programı ödemeleri bekleniyor. Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet ekranı üzerinden alınırken başvuruda bulunan vatandaşlar ise "2022 Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak ve başvurular nasıl yapılır? İşte yanıtı.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)
450 TL ve altı: 600 TL alacak.
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak.
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak.
1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.