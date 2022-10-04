Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek ödemesi PTT'den alınabilirken Ekim ayının gelmesi ile birlikte "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ağustos ayı destek ödemesi 7 Eylül'de başlamıştı. Şimdi ise Eylül ödemeleri için gözler Ekim ayının ilk haftalarına çevrildi. İşte Aile Destek Programı Paketi ödemeleri son durum.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?
Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;
"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMALARI
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde:
"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.