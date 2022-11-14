Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kasım ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili bilgi vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise Aile Destek Paketi başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar yapıyor. Peki, Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.
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