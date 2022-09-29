Haberler Yaşam Haberleri Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 yükseldi! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.9.2022 09:48

Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 yükseldi! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerinin yükseldiğini açıkladı. Bakan Yanık, 450 TL - 600 TL olan destek tutarlarını da 850 - 1.250 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Bu noktada; başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş “Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ile başvuru bilgileri.

Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 yükseldi! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödemelerinin arttırıldığını açıkladı. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri yüzde 66 oranında yükseldi. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak olup konu ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.

Bakan Yanık, 450 TL - 600 TL olan destek tutarlarını da 850 - 1.250 TL'ye yükseltildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Destek Programı kapsamındaki diğer destekler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 yükseldi! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
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