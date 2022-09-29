Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 yükseldi! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödemelerinin arttırıldığını açıkladı. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri yüzde 66 oranında yükseldi. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak olup konu ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.
Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.
Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.