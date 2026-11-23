İstanbul'da Aile Mahkemesinde görev yapan Bakırköy Hakimi Fatih K., eşi Aysel K. ve kızı L.K.'ya yönelik şiddet iddialarıyla Ağır Cezada sanık sandalyesine oturtuldu. Başakşehir'deki adliye lojmanlarında yaşanan şiddet iddialarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Çekişmeli boşanma sürecindeki eşi Aysel K.'nın, aldattığını öğrenmesi üzerine çıkan tartışmada hakim Fatih K.'nın kızı L.K.'nın boğazını iki eliyle sıktığı, eşinin de sol kulağına yumruk atarak yaraladığı öne sürüldü. Anne Aysel K.'nın "Öldüreceksin!" çığlıkları arasında kızını kurtarmaya çalıştığı olayda, elini cam bardağa çarpan genç kızın sağ elinin kanlar içinde kaldığı dosyaya yansıdı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nden alınan raporda Aysel K.'nın kulağındaki yaralanmanın darp kaynaklı olduğu kaydedilirken, Adli Tıp Kurumu da şiddet eylemini doğruladı. Can güvenliğinin olmadığını belirten Aysel K., savcılığa başvurarak eşinin ruhsatlı tabancasına el konulmasını istedi ve hakim eşinin Çapa'daki psikiyatri tedavisini yarım bıraktığını ileri sürdü. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kızı L.K.'ya yönelik eylem yönünden takipsizlik kararı verirken, genç kızın tanık beyanları ve deliller doğrultusunda Fatih K. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör