Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Ankara’nın ilk Nefes Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik

'İYİLİKLERİ GÖRÜNÜR KILMAMIZ ARTIK ELZEM'

Bakan Göktaş, İyilik Var Platformu'nu da tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını belirterek, platformla hayırseverliği daha görünür kılmayı ve iyiliği ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Türk milletinin dayanışmayı seven ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Ancak kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir ortamda iyilikleri de görünür kılmamız artık elzem" diye konuştu. Platform aracılığıyla vatandaşların devlet güvencesi altında gönüllü olarak e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirten Bakan Göktaş, gönüllülerin yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde değerlendirebileceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve İyilik Var Platformu'na kayıt yaptırmaya davet etti.