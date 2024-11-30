Haberler Yaşam Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Konya'da kaybolan çocuk hakkında açıklama!
Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Konya'da kaybolan çocuk hakkında açıklama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu" haberlerine ilişkin, "Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir." açıklamasını yaptı.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Konya’da kaybolan çocuk hakkında açıklama!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğuna ilişkin haberler bulunduğu belirtildi. Bakanlık söylentilerle ilgili şu açıklamalara yer verdi.

"BULUNAN ÇOCUK KURULUŞA TESLİM EDİLMİŞTİR"

"Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Konya'da kaybolan çocuk hakkında açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA