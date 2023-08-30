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Giriş Tarihi: 30.8.2023 18:09 Son Güncelleme: 30.8.2023 18:20

Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı

Adana'da Burak Yalçınkaya’nın (29) yemeğe davet ettikleri ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve onun aile bireylerini tabancayla vurduğu olayda, ölü sayısı 2’ye çıktı. Hüseyin Yalçınkaya’nın ardından kızı Yağmur (6) da kurtarılamadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı

Adana' nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olup, yoğun bakıma alınan Yağmur Yalçınkaya da kurtarılamadı. Burak Yalçınkaya ile diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

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Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı
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