Aile yılında çocuklara destek: 170 bin çocuk güvende

SED, yalnızca maddi yardım değil; çocukların eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bütüncül bir sistem olarak uygulanıyor. Çocukların öz ailesi yanında büyümesine öncelik veriliyor ve her biri düzenli olarak takip ediliyor.

Çocukların eğitimlerini sürdürmelerini teşvik eden Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında, yoksul hanelerdeki çocuklara okul öncesinden lise sona kadar destek sağlanıyor. Bu yardım, eğitimde devamlılığı güvence altına alırken çocuk işçiliğinin önlenmesine de katkı sunuyor.

2025 Ocak–Temmuz döneminde 1 milyon 422 bin çocuk için 909 milyon TL ödeme yapıldı. ŞEY faydalanıcılarına ayrıca elektrik tüketim desteği veriliyor.

Bunun yanında çocuklara kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık giysi, sınav kitapları, gezi ve spor faaliyetleri için eğitim materyali yardımları sağlanıyor. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için barınma, taşıma ve yemek giderleri desteği de veriliyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik yardımlar ise 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yürütülüyor. 2021'den bu yana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan vakıflara 2,5 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarılırken, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 1,5 milyar TL ek kaynak ayrıldı.

Eğitim desteklerine ek olarak, üniversite öğrencilerine yılda dört bilet hakkı tanındı. Bu kapsamda 66 bin öğrenciye 64 milyon TL ulaşım desteği sağlandı.

ÇOCUKLAR GÜVENDE EKİPLERİ SAHADA

Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan "Çocuklar Güvende" ekipleri, sokakta çalışan, okula devam etmeyen veya ihmal edilen çocukları tespit ederek hızlıca müdahale ediyor. Düzenli hane ziyaretleriyle ailelere rehberlik desteği de sunuluyor.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YATIRIM

SED kapsamındaki destekler yalnızca geçici ekonomik sıkıntıları hafifletmekle kalmıyor; aynı zamanda çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve gelişimlerini sürdürmelerine imkan tanıyor. Bu yönüyle program, hem ailelerin hem de toplumun geleceğini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.