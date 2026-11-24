Akran zorbalığının ortaya çıkmasında aile ortamının önemli rol oynadığına dikkat çeken Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Alper Alnak, sert disiplin, fiziksel şiddet ve duygusal ilgisizliğin çocuklarda zorbalık davranışını tetikleyebildiğini belirtti.Alnak, şiddetin sorun çözme yöntemi olarak kullanıldığı, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve okul yaşamına yeterli ilgi gösterilmeyen aile ortamlarının risk oluşturduğunu ifade etti.Çocuğun her istediğinin yapıldığı, davranışlarına sınır konulmadığı ailelerin de zorbalığa zemin hazırlayabildiğini belirten Alnak, bu durumun empati gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.Ailelerin "Sana vurana sen de vur" gibi sözlerle çocuklara şiddeti bir çözüm yöntemi olarak öğretmemesi gerektiğini kaydetti.Çocukların zorbalık yaptığının tekrarlayan davranışlar, okulda alınan disiplin cezaları, kendisine ait olmayan eşya veya parayla eve gelmesi gibi işaretlerden anlaşılabileceğini belirten Alnak, ailelere öfke, aşağılama ve zorla özür dilettirme yerine anlayışlı yaklaşmalarını önerdi. Bu tür tepkilerin çocuğun özgüvenini daha da zedeleyebileceğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör