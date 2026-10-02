AileFest’te farklı kuşaklar buluşuyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen AileFest, Rami Kütüphanesi'nde aileleri kültürsanat, eğitim, spor, atölye, söyleşi ve konserlerden oluşan geniş bir programla buluşturmaya devam ediyor. 26 Eylül'de başlayan festival, 6 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında gerçekleştirilen AileFest, çocuklardan ebeveynlere, gençlerden büyükanne ve büyükbabalara kadar farklı kuşakları aynı çatı altında bir araya getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve ailelerin birlikte nitelikli vakit geçirebileceği alanların oluşturulması amaçlanıyor.

BİRLİKTE KEŞFEDİYORLAR

Ailelerin çocukların gelişimindeki rolüne ve kuşaklar arası sosyal bağlara dikkat çeken AileFest, çocuklarla ebeveynlerin birlikte katılımını merkeze alan geniş bir etkinlik programı sunuyor.

Festivalde 0–3, 3–6 ve 7–12 yaş gruplarına özel alanlarda çocukların gelişim dönemlerine uygun duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ebeveyn-çocuk atölyelerinden kardeşlerin birlikte katılabileceği aktivitelere kadar farklı içerikler aileleri bir araya getiriyor. Kültür-sanat, eğitim ve spor etkinliklerinin yanı sıra festival sahnesinde Asuman Krause'nin sunumuyla "Aileler Yarışıyor", Rafadan Tayfa ve Kahoot Bilgi Yarışması gibi programlar da ziyaretçilerle buluşuyor.

4 GÜNDE 6 KONSER

AileFest'in akşam programında Rami Kütüphanesi'nde müzik ziyafeti yaşanıyor. 2 Ekim'de İncesaz, 3 Ekim'de Kubat, 4 Ekim'de Kıraç, 5 Ekim'de Cengiz Özkan sahne alacak. Festivalin son günü 6 Ekim'de Ümit Sayın, F. Anıl Yarkın ile Metin & Eda Özülkü sevenleriyle buluşacak

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör