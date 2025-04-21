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Giriş Tarihi: 21.4.2025 12:34 Son Güncelleme: 21.4.2025 12:53

Ailelerin çocuk kavgası cinayetinde 4 tutuklama

Gaziantep’te yabancı uyruklu iki aile arasında çocuk meselesi nedeniyle 1 kişinin ölümü 1’i çocuk 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ailelerin çocuk kavgası cinayetinde 4 tutuklama

19 Nisan Cumartesi günü Oğuzeli ilçesinin Bulduk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil olunca taraflar birbirlerine silahla saldırmış, olayda Yusuf Rahmani (55) Muhammed Şeyho (43) ve Basit Kaddure isimli 10 yaşındaki çocuk yaralanmıştı. Yaralılardan Yusuf Rahmani yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. isimli 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ailelerin çocuk kavgası cinayetinde 4 tutuklama
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