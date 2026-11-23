Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korumaya çalışırken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü onsuz karşılamanın hüznünü yaşıyor. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrencisiyle beraber yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ayla Kara'nın ailesi, Ayla öğretmenin Tekir Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ederek dua okudu. Eşini özlemle anan Ramazan Kara, geçen yıl Öğretmenler Günü'nde eşine çiçek aldığını ve okuluna giderek kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Eşinin çiçek almayı ve vermeyi çok sevdiğini belirten Kara, Öğretmenler Günü'nü genellikle ailece kutladıklarını, eşinin öğrencilerinin de bu özel günde Ayla öğretmeni hediyelerle mutlu ettiğini dile getirdi. Kara, öğrencilerin eşine mektup yazdığını, çeşitli hediyeler aldığını belirterek, "Öğretmenler Günü'nde akşam yemeğe giderdik ve akşam kucağı dolu bir şekilde geliyordu çünkü öğrencileri çok sevdiği için neredeyse öğrencilerin tamamı Ayla öğretmene bir hediye almadan o gün gelmezlerdi. Kimisi yazı yazardı, kimisi mektup yazardı, kimisi bir hediye götürürdü" dedi. Her Öğretmenler Günü'nde eşinin gününü telefonla mesaj göndererek kutladığını anlatan Kara, bu yıl da eşinin telefonuna mesaj gönderdiğini söyledi.





ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

ÖĞRETMENLER Günü'nü hüzünle karşıladıklarını belirten Kara, "Öğrencilerin geleceği için emek veren, sevgisini ve şefkatini esirgemeyen bir öğretmendi. 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında kendi canını düşünmeden öğrencilerine siper oldu. Onları korumak için kendisini öne attı ve bu uğurda hayatını kaybetti. Eşimi, hayat arkadaşımı çok özlüyorum. Onun yokluğunu hiçbir şey dolduramaz" dedi. Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara da, "Annemin öğrencisi olmaktan her zaman gurur duydum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör