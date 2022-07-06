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Giriş Tarihi: 7.7.2022

Ailesini katleden genç de öldü

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Ailesini katleden genç de öldü
Esenyurt'taki evlerinde önceki gün annesi ve 2 kardeşini öldürdükten sonra ihtihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki Ömer Orak da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ömer Orak, aralarında çıkan tartışmada annesi Nurten Orak (50), 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak (27) ile kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla öldürmüşü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak (27) olduğu belirtildi. Ömer Orak'ın yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğunu söyleyen dayısı İsa Kuş, "Hiç dışarı çıkmıyordu, sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu. Cinnet mi geçirdi bilmiyoruz" dedi. Anne Nurten Orak ile çocukları Esra Yamak ve Yasin Orak Taşoluk Mezarlığı'nda aynı mezara Ömer Orak ise 50 metre ilerde başka bir mezara defnedildi.

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Ailesini katleden genç de öldü
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