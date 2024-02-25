Ailesini katleden işadamından pişkin savunma: İşi deliliğe vurdu

İstanbul Ümraniye'de önceki gün yükselen silah seslerinin ardından bir aile katliamı ortaya çıktı. İşadamı Suat Güney (57), birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile ilk eşinden olan kızları Mine Güney (30) ve 31 yaşındaki kızı Zeliha Güney'i öldürmüştü.Olaydan sonra kaçan Suat Güney'in, kızı Zeliha Güney'in evlenmesine karşı çıktığını, bu nedenle yaşanan bir tartışmanın ardından ailesini katletiği ileri sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat Güney, aynı gün içinde Kartal'da bulunan bir spor salonunda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından katil zanlısı Suat Güney, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Güney emniyetten çıkarılırken kendisine yöneltilen "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde akıl almaz bir yanıt verdi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Yasemin Ünlü Sultanbeyli'de, Mine ve Zeliha Güney ise Gebze'de toprağa verildi.