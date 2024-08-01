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Giriş Tarihi: 1.8.2024 13:09 Son Güncelleme: 1.8.2024 13:19

Ailesini rehin alan saldırgan iki polisi yaraladı

Kastamonu’da uyuşturucu bağımlısı silahlı bir saldırgan, iki polis memurunu yaralayıp saklandığı evde ailesini rehin aldı. Saldırganın teslim olması için polis ve çelik yelek giydirilen kardeşinin ikna çalışmaları sürüyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Ailesini rehin alan saldırgan iki polisi yaraladı

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı.

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, saldırganın ikna edilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de teslim olması için devreye girdi.

Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının ise tedavisi sürüyor.

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Ailesini rehin alan saldırgan iki polisi yaraladı
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