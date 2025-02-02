Ailesinin evini ateşe verdi: Ekiplere silah çekip zorluk çıkardı!

Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Ç.'ye ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. ailesi ile birlikte oturduğu ikametin giriş katını ateşe verdi.
Verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan şahıs ile karşılaştı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerini av tüfeği ile tehdit eden Ramazan Ç., ekipleri olay yerine yaklaştırmadı.
Sokakta toplanan kalabalık söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bu sırada baba Mustafa Ç. eve geldi. Evinin yanmasına tepki gösteren baba Mustafa Ç. ile oğlu Ramazan Ç. arasında aile içi anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi. Yangında 2 katlı evin alt katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.