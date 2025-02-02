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Giriş Tarihi: 2.2.2025 21:25

Ailesinin evini ateşe verdi: Ekiplere silah çekip zorluk çıkardı!

Antalya'nın Seriköz ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan Ç., isimli şahıs ailesi ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangına müdahale için gelen ekipleri tehdit eden şahıs çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Bir süre sonra olay yerine gelen baba ile oğlunun arasında anlaşmazlıklar olduğu öğrenilirken yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Ailesinin evini ateşe verdi: Ekiplere silah çekip zorluk çıkardı!

Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Ç.'ye ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. ailesi ile birlikte oturduğu ikametin giriş katını ateşe verdi.

Verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan şahıs ile karşılaştı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerini av tüfeği ile tehdit eden Ramazan Ç., ekipleri olay yerine yaklaştırmadı.

Yaklaşık 20 dakika ekiplere direnen Ramazan Ç. polisin müdahalesi ile yakalanarak, elindeki av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Şahsın gözaltına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sokakta toplanan kalabalık söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bu sırada baba Mustafa Ç. eve geldi. Evinin yanmasına tepki gösteren baba Mustafa Ç. ile oğlu Ramazan Ç. arasında aile içi anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi. Yangında 2 katlı evin alt katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Ailesinin evini ateşe verdi: Ekiplere silah çekip zorluk çıkardı!
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